C'è ancora grande apprensione in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Paulo Dybala, sempre più incerto con lo scorrere dei minuti che a questo punto, diventano preziosi come un oasi nel deserto. Sono settimane infatti, se non mesi, che a Torino attendono con ansia l'arrivo di Jorge Antun, procuratore del calciatore argentino che, aveva in un primo momento accettato l'offerta pattuita tra la Vecchia Signora e il suo numero 10, ma ad oggi, non si è ancora arrivati a mettere nero su bianco. Il primo ostacolo era rappresentato dalla mancata iscrizione al CONI dell'agente di Paulo, verificatasi poi a ridosso della chiusura del mercato e che ora potrebbe dare il via libera che condurrebbe alla fumata bianca. LE CIFRE - L'accordo era stato trovato sulla base di circa 8 milioni di euro annui piu 2 di bonus, con proposta di rinnovo fino al 30 giugno 2026. Cifra che la Juve riproporrà anche alla chiusura del mese in corso, dopo che si sarà svolto il CdA previsto tra il 23 e il 25 febbraio e che sicuramente porterà nuove idee in tutto l'ambiente. Idee che al momento prevedono un taglio netto sulla commissione che Antun dovrebbe percepire, dove ballano circa 4-5 milioni di euro ai quali la società vorrebbe rinunciare di esborsare. Dunque, tutto resta in fase di stallo, il tempo scorre inesorabilmente e la sensazione è che qualcosa di più definito lo si potrà apprendere soltanto nel mese di marzo.