Sono i giorni più caldi dell'anno. E il meteo non è il riferimento, anzi. La Juve va verso gli ottavi di ritorno di Champions League, da giocarsi a metà della prossima settimana a Torino, ma l'avvicinamento alla sfida ha altre tappe rilevanti. La Samp sabato per darsi nuove conferme in campionato e, soprattutto, il primo appuntamento del 2022 per il rinnovo di Paulo Dybala. Un incontro previsto per il pomeriggio di domani, che i tifosi aspettano con grande attesa. Intanto, però, nell'allenamento odierno aperto hanno voluto mandare un messaggio al proprio numero 10: “Rinnova, Paulo. Non fare cazzate”. Abbastanza chiaro.