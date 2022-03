Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, più passano i giorni più Dybala e la Juventus si allontanano e sicuramente il rinvio non contribuisce a rasserenare animi e rapporti. Per il quotidiano, infatti, "era stata la Juventus a chiamare Antun per sollecitare l’incontro, logico che il giocatore e il suo procuratore abbiano accolto la richiesta di rinvio con un certo stupore e anche con un pizzico di fastidio".