Mercoledì 4 agosto è il primo giorno utile per trattare concretamente il rinnovo di. Per quella data infatti Jorge Antun avrà concluso il periodo di quarantena dopo il suo arrivo in Italia e sarà libero di incontrarsi con i dirigenti della Juventus. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti telefonici con il ds bianconero Federico Cherubini, dopo più di un anno di stallo si ripartirà dai 10 milioni di euro messi sul piatto dalla Juventus.