Secondo quanto riporta Sportmediaset non è ancora stato trovato l'accordo per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. L'attaccante argentino va in scadenza nel 2022 ma insiste per un un nuovo contratto che la Juve è pronta ad offrire. Dalla Continassa arrivano segnali di ottimismo anche se manca ancora la fumata bianca. L'attaccante argentino dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2025. Paulo aspetta l'offerta giusta della Juve.