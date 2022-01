1









Nei giorni dell'infortunio di Federico Chiesa, resta vivo anche il tema rinnovo di Paulo Dybala. Una firma rimandata a febbraio già qualche settimana fa, come vi abbiamo raccontato qui su ilBianconero.com, ma che non sembra in discussione. Anche se le parole di Maurizio Arrivabene, ad della Juventus, prima della Roma sono sembrate una doccia gelata sull'accordo. "Il rinnovo di Paulo? Da qui a febbraio ci saranno tante partite. Nel frattempo tutti faremo le nostre valutazioni. Il rinnovo bisogna meritarselo", ha detto. E così la questione per alcuni fronti sembra riaperta.



Secondo quanto scrive la Gazzetta in edicola questa mattina: "Per la proprietà juventina Paulo deve accontentarsi degli attuali 7,3 milioni netti. Se non meno. Sinora la Joya ha mandato segnali comprensivi e tutti notano quanto sia affezionato ormai al mondo Juve. Ma non basta per stare tranquilli. Ora tutti sanno tutto e sono portati a leggere il rendimento del giocatore in funzione della questione contrattuale. Certo, Dybala ha avuto la fiducia di Allegri che lo ha indicato come capitano. È probabile che il feeling tra i due aiuti a stemperare le tensioni, ma questi sono tempi complicati per la Juve. Nulla può essere dato per scontato. Un fatto, però, è certo: le parti si rivedranno a fine febbraio, fra circa 50 giorni. E il tempo vola in fretta".