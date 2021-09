Domenica ci sarà la Samp all'Allianz Stadium, poi il Chelsea e dopo il derby con il Torino. Tutte sfide importantissime, perché dopo la prima vittoria in campionato contro lo Spezia la Juve non può e non vuole più fermarsi. Intanto, però, ha un'altra partita da giocare nel breve: quella per il rinnovo di Paulo Dybala.La Juve prepara una nuova offerta al rialzo per convincere la Joya a prolungare il contratto ora in scadenza al termine della stagione.La Juve, infatti, è pronta a presentare unaa stagione (base 7-7.5 con bonus difficili da raggiungere).Un passo avanti da parte della Juve, che ne attende uno anche da parte del giocatore. L'accordo va trovato presto, meglio per tutti se entro la sosta per non dover prolungare la permanenza in Italia di Antun, a Torino da fine luglio. L'obiettivo è tornare in Argentina con l'intesa in tasca, magari al fianco di Dybala quando raggiungerà la Seleccion.