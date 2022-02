Il rinnovo di Paulo Dybala è un tema sempre caldo per la Juventus. Dopo il CdA inizieranno le trattative per la firma, anche se dopo tutto ciò che è successo un po' di tensione potrebbe esserci. L’offerta sarà riformulata leggermente al ribasso e, soprattutto, la commissione dell’agente potrebbe essere tagliata in modo consistente, scrive Tuttosport. Che poi aggiunge: "Accetterà? La Juventus non sembra ansiosa di ricevere un sì come risposta. La posizione del club è piuttosto laica: nessuno mette in discussione il talento di Dybala e il suo attaccamento alla maglia (per quanto quel gesto...), ma per meritarsi uno stipendio da top player bisogna fare il top player. La nuova Juventus, che ha spostato il focus dall’aumento dei ricavi all’equilibrio nei conti, pesa gli investimenti in modo curiosamente antico, un po’ come quando Boniperti rinnovava i contratti mostrando le immagini delle sconfitte nella stagione precedente per monetizzare i sensi di colpa, ma poi sapeva essere generosissimo nel premiare le vittorie".