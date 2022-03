Per Tuttosport, in questo momento non ci sarebbero proposte concrete per Dybala. Ma è ovviamente questione di tempo: sicuramente troverebbe acquirenti, pure di livello (Inter su tutte). A prescindere, una "mediazione onorevole" potrebbe anche essere trovata: la Juventus potrebbe conservare lo stipendio di oggi (intorno ai 7 milioni netti a stagione), aggiungendo al contratto dei bonus legati a obiettivi statistici rilevanti (numero di partite giocate, gol, assist).