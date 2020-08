Paulo Dybala vuole restare alla Juventus. È questa la volontà della Joya resa pubblica dal suo agente Jorge Antun, anche se la trattativa per il rinnovo va a rilento. Dopo essere stato quasi scaricato la scorsa estate, adesso il diez argentino è l’elemento più importante della rosa insieme a Ronaldo, e giustamente pretende di essere trattato come tale. Come riporta Rai Sport, il procuratore è passato da una richiesta da 15 a 20 milioni di euro, interrogandosi sulla possibilità che dietro il rialzo per l’ingaggio ci sia la presenza di un club.