Una domanda che si ripete da tempo e che sembra ormai prossima a una risposta. Dopo essere ripartita, la trattativa dovrebbe essere arrivata alla conclusione attesa e voluta: un nuovo contratto, da circa 10 milioni di euro bonus inclusi, con una parte fissa da 8 milioni destinata a crescere e con una data di scadenza al 30 giugno 2026, come riportato da Calciomercato.com. L'annuncio, però, non arriva: ottobre sembrava il mese buono, poi è toccato a novembre. Fino alle dichiarazioni della Joya: "Ora la società ha questioni più importanti da risolvere, il rinnovo può aspettare".L'inchiesta sulle plusvalenze avviata dalla Procura di Torino influisce eccome. Bisogna aspettare, senza che questo implichi crepe. E in più ci si mettono anche i problemi burocratici e logistici che stanno bloccando in Argentina il procuratore di Dybala, Jorge Antun. Nessun mistero, dunque: nonostante - come riportano i media inglesi - una big come il Liverpool monitori la situazione interessata, gli intenti di Dybala e della Juventus coincidono:. In attesa che anche gli astri si allineino.