Se il rinnovo dipassa anche dalle prestazioni in campo, l'argentino ha dato un segnale forte con gol e assist al debutto contro l'Udinese. Il giocatore vuole tornare al centro della Juve e Allegri è deciso a puntare forte su di lui, dal punto di vista fisico è recuperato e anche mentalmente sembra aver ritrovato quella serenità che aveva smarrito l'anno scorso.- Numero 10 sulle spalle, fascia da capitano al braccio e ruolo centrale nella squadra, con Cristiano Ronaldo a guardare tutto dalla panchina. Allegri ha le idee chiare: sacrifica il portoghese ma non Paulo, per ora. Adesso però la partita si sposta dietro a una scrivania, a scendere in campo sono i dirigenti bianconeri da una parte e il suo agente Jorge Antun dall'altra. Dopo i primi due incontri delle settimane scorse c- L'ultima offerta bianconera è di 10 milioni compresi bonus, la richiesta dell'entourage del giocatore è, invece, di 10 milioni come base fissa più - almeno - altri 2 milioni di bonus. Non c'è grande distanza tra domanda e proposta, ma le parti dovranno venirsi incontro per trovare l'intesa e allungare l'attuale contratto in scadenza nel 2022 fino al 2025.della quale si era parlato anche qualche mese fa; un'idea rimasta sempre in stand by perché anche qui manca l'intesa sulla cifra. Dybala corre e segna in campo, ma la 'vera' partita si gioca dietro la scrivania.