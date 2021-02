L'edizione odierna di Tuttosport parla del rinnovo di Paulo Dybala: in questi giorni, infatti, l'argentino ha sofferto all'idea di non poter aiutare i compagni. Sapeva di poter fare prestazioni importanti e soprattutto di conquistarsi un pezzo di rinnovo. Del resto, Paulo è "legatissimo all'ambiente" e non ha tutta questa voglia di cambiare aria. Nel gruppo Juve si sente famiglia: agli amici ha sottolineato spesso l'intenzione di proseguire a Torino. Con un piccolo retroscena che farà felici i tifosi: non vede l'ora di rivedersi su Amazon Prime nel nuovo 'All or Nothing' dedicato ai bianconeri. E chiaramente quello dell'idolo Roby Baggio...