"Il prossimo incontro? Lo fanno direttamente ad Appiano Gentile". La si prende con ironia, anche perché la trattativa per il rinnovo di Dybala ha assunto certamente contorni grotteschi, e altro modo per prenderla non è che ci sia.



Ecco, altro passo falso per il rinnovo di contratto dell'argentino, ancora alle prese con un infortunio ma soprattutto con le idee confuse sul suo futuro: l'incontro previsto domani, tra Antun e la dirigenza della Juve, è stato nuovamente rimandato. E i dubbi aumentano, anche sull'operato della società: "La domanda che mi pongo è per quale motivo sia la società che Allegri stesso abbiano fatto intendere che i destini dell'uno siano legati a quelli dell'altro da inizio stagione", scrive Zebra su Twitter.



Qui in basso un po' di commenti arrivati sui social...