Trae lasta tornando il sereno dopo alcuni mesi caratterizzati da tensioni soprattutto per un rinnovo del contratto che tarda ad arrivare.. Come racconta Calciomercato.com, nei prossimi giorni ci sarà il tanto atteso incontro tra le parti. Per CM, oltre alle richieste economiche, un importante aspetto è quello di una clausola rescissoria: potrebbe velocizzare la trattativa. La richiesta del giocatore: 40-50 milioni di euro, per i bianconeri intorno ai 70 milioni.