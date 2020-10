Paulo Dybala e la Juve si siederanno presto al tavolo e parleranno di rinnovo. Per questo motivo a Torino da giorni è arrivato l’agente Jorge Antun, che non ha ancora incontrato i responsabili del mercato juventino, ma che lo farà nei prossimi giorni, con un summit auspicabilmente decisivo. Quando? Nel giro di una settimana, comunque prima dell’assemblea dei soci programmata per il 15 ottobre. Da fonti vicine a Dybala, scrive Tuttosport, non filtra la sensazione che la firma sia così imminente, perlomeno non entro metà mese.