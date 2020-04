Secondo quanto riporta Sportmediaset la Juve e Paulo Dybala sono ormai ad un passo dall'accordo per il rinnovo di contratto dell'attaccante argentino che scade nel 2022. La Joya starebbe per accettare una proposta di contratto da oltre 10 milioni a stagione fino al 2025. L'argentino ha parlato qualche mese fa al The Guardian facendo capire di voler firmare un nuovo contratto con la società bianconera che l'ha acquistato nell'estate del 2015.