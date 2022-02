Tutti in attesa, ma senza rullo di tamburi. Non c'è un appuntamento fissato dalle parti della Continassa, ma tutti aspettano con impazienza l'arrivo di Jorge Antun a Torino, probabilmente dopo il CdA in programma tra il 23 e il 25 febbraio, quando la Juve avrà già un'idea più chiara dopo l'andata con il Villarreal negli ottavi di Champions League.



IDEE CHIARE - A proposito di idee chiare: la Juve vuole mettere da parte tutte le polemiche di questi mesi, ripartendo proprio dalla stretta di mano con l'accordo totale già raggiunto lo scorso ottobre. L'ingaggio è quello pattuito: 8 milioni più 2 di bonus fino al 30 giugno 2026. Tutto era stato rinviato per aspettare che Antun potesse essere riconosciuto dal Coni come agente Fifa, poi era arrivato il rallentamento dovuto alle nuove richieste di commissioni da parte del procuratore argentino. Adesso? Le parti si rivedranno, ripartendo da dove avevano lasciato.



LA MOSSA BIANCONERA - La Juve si presenterà con una proposta diversa, molto probabilmente. Ma non alla voce ingaggio come recitavano le prime indiscrezioni. No, da quel punto di vista Paulo verrà chiamato ad accettare una proposta simile a quella di ottobre, da 8 milioni netti o poco meno più bonus. Alla voce commissioni potrebbe esserci una differenza sostanziale: la Juve è pronta a tagliare, chiedendo all'entourage dell'argentino di rinunciare ad almeno 4-5 milioni di euro, così da poter confermare la proposta diretta al giocatore.