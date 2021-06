L'arrivo di Massimiliano Allegri ha cambiato il futuro di Paulo Dybala. Se prima la società stava pensando alla cessione dell'argentino perché la trattativa per il rinnovo non si sblocca, adesso sono pronti a riallacciare i discorsi con l'entourage del giocatore per prolungare il contratto in scadenza nel 2022 ed evitare così il rischio di perderlo a zero nella prossima stagione. Le parti, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero trovare l'accordo con un ingaggio intorno ai 10 milioni.