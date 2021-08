L'accordo tra Paulo Dybala e la Juventus per il rinnovo di contratto non è ancora arrivato. Il giornalistaha commentato così la trattativa sul suo profilo Twitter, analizzando le situazioni dei giocatori"Il fatto che un giocatore possa pretendere aumenti sostanziosi non per una questione di “meriti acquisiti”, ma solo perché il suo contratto si avvicina alla scadenza, è esattamente il motivo per cui il calcio sta andando (è andato) a schiantarsi. Vale per Dybala, vale per tutti".