Paulo Dybala continua ad attenere una chiamata dalla Juventus per il rinnovo del contratto. Una trattativa che avanti da prima del lockdown e attualmente in stand by: le parti viaggiano su sullo stesso binario perché Dybala vuole la Juve e la Juve vuole Dybala, ma la distanza tra richiesta e offerta è ancora tanta. L'argentino ha chiesto 15 milioni di euro per diventare il secondo giocatore più pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo. Decisamente troppi per la dirigenza, ma l'agente del giocatore è fiducioso nella chiusura positiva della trattativa