Come racconta Gazzetta, la situazione deldiè molto diversa rispetto a un anno fa. "La questione reale che probabilmente prepara anche il campo a un’offerta che sarà giocoforza inferiore a quella su cui si discuteva prima della pandemia: allora si ragionò su una cifra che poteva arrivare a 12 milioni, ora la “soglia psicologica” sembra quella dei 10 e non è detto che venga raggiunta in una prima offerta", si legge sull'edizione online del quotidiano.