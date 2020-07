L'edizione odierna de Il Corriere Torino fa il punto sul momento magico di Paulo Dybala e delle trattative per il rinnovo di contratto dell'argentino: "L’attuale accordo scade nel 2022 - si legge -, e qualche settimana fa il ragazzo ha di fatto chiesto un’«accelerata» attraverso i media. I contatti con il club sono comunque già ben avviati: guadagnerà più di tutti in Serie A, Cristiano a parte naturalmente; ingaggio in doppia cifra, si parla di 12 milioni all’anno fino al 2025".