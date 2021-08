Si va avanti. E si procede a fari spenti, dopo un breve e fugace incontro - durato poco più di un'ora - oggi al centro sportivo della Juventus.hanno varcato le porte del quartier generale bianconero per parlare del rinnovo di contratto di, in scadenza nel 2022. Non è arrivata una fumata bianca, al limite tende al grigio: ancora non si conoscono i temi della chiacchierata di oggi ma non è impossibile capire il punto di contatto tra le parti. Ossia, una cifra che vada bene sia alla Juve che al giocatore.Dopo le prime chiacchierate, nel weekend ci sarà ancora una volta un meeting tra le parti. E' un contratto importante, pertanto ha bisogno di tempo e di ulteriori incontri.non ha programmato il rientro ine resterà nei dintorni, in costante contatto con Paulo e chiaramente con i dirigenti bianconeri. Si va avanti: prossimo appuntamento nel fine settimana. Proprio quandodovrebbe mettere minuti nelle gambe, contro l'Atalanta.