Punto della situazione su Paulo Dybala da Sky Sport:

La Juventus ha avanzato al procuratore Jorge Antun una proposta concreta di rinnovo contrattuale (scadenza 2022) con aumento dell'ingaggio a circa 10 milioni di euro a stagione.

Uno stipendio che renderebbe Dybala uno dei 20 giocatori più pagati d'Europa e lo trasformerebbe in un simbolo della Juve (Agnelli ha parlato della Joya come futuro capitano).

È dunque una trattativa molto delicata, che non si chiuderà in tempi rapidi ma che deve arrivare a una soluzione definitiva entro fine stagione.