C'è anche Dybala in isolamento, sì. Ma magari, questo periodo, potrà servire anche a definire gli ultimi punti del suo rinnovo di contratto con la Juventus. Era nei programmi, si andrà sicuramente a buon fine. Ma resta comunque un terreno, quello del prolungamento di contratto, in cui c'è da lottare. Da una parte, dall'altra.



IL RINNOVO - Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il primo contatto diretto per parlare di rinnovo è arrivato in chiusura di 2019, con la dirigenza bianconera che ha comunicato all'entourage del giocatore di voler procedere quanto prima alle discussioni per il prolungamento e la risposta positiva da parte di Dybala. Un'ottima base di partenza, cullata da tre elementi chiave: innanzitutto la decisione di Dybala di affidarsi ad Antun, agente e non più intermediario; subito dopo, la questione dei diritti di immagine. Stavolta, non influenzeranno la trattativa: saranno una questione a parte. Il terzo? E' la volontà della società bianconera di riconoscere a Dybala un ruolo da protagonista assoluto, e quindi un super stipendio.