Voleva rientrare già con la Roma, ma precauzione e il parere dei medici hanno avuto la meglio. Deve aspettare, anche se in allenamento calcia senza dolore. Fosse per lui avrebbe già archiviato il “caso infortunio” e imbarcato le valigie per San Pietroburgo... ma bisogna aspettare. Intanto, però, le novità arrivano sul rinnovo... perché Dybala firma.- Dybala ci spera ancora per domani, ma la prognosi stravolta e la diagnosi riaggiornata strada facendo predicano prudenza: come scrive Tuttosport, inizialmente non era stata riscontrata lesione muscolare, ma con il passare dei giorni s’è capito che invece non c’era solo una elongazione alla base dei dolori dell’attaccante. Al momento Dybala non risulta tra i convocati per la Russia, ma insisterà sino all’ultimo - vale a dire l’allenamento odierno alla Continassa - per convincere Allegri e lo staff a cambiare idea ed includerlo nel gruppone in partenza per San Pietroburgo. Non foss’altro che per stare con i compagni e fornire un contributo in termini motivazionali. A San Siro, però, dovrebbe esserci.