6









Ci siamo. La Juve e Paulo Dybala sono vicini ad un accordo per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino. Come riporta Calciomercato.com in questi giorni sono andati avanti i contatti tra il club bianconero ed il procuratore del calciatore Jorge Antun che in una road map ideale sarebbe dovuto essere di base a Torino in questi giorni per trattare di persona con il club bianconero. La pandemia di coronavirus, però, ha bloccato gli spostamenti costringendo Antun e la Juve a trattare a distanza.



CIFRE - ​ "Tra domanda e offerta poi la distanza, pur presente, non è apparsa assolutamente insormontabile - scrive il portale -: la proposta della Juve da circa 10 milioni netti bonus inclusi andrà alzata, non troppo, la sensazione è che a quota 12 milioni tutto incluso (la quota De Ligt per intenderci, quindi al top degli ingaggi bianconeri eccezion fatta per Cristiano Ronaldo) possa esserci la fumata bianca. Per un contratto che legherà Dybala alla Juve fino al 30 giugno 2024 o 2025". E i diritti d'immagine? La scorsa estate erano stati un problema non da poco per il trasferimento in Inghilterra. Per il rinnovo non rappresenterebbero un problema. Il tema resterà fuori dall'accordo con la Juventus e sarà una questione di cui si dovrà occupare solo Dybala con i suoi legali. Juve e Dybala sempre più vicini alla fumata bianca.