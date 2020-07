di AM

La strada che porta al rinnovo non sembra frastagliata, ma il punto di arrivo non è così vicino. Le parti sono d'accordo sulla volontà di proseguire insieme e sono pronte a venirsi incontro sulla questione ingaggio. I punti di partenza, però, sono diversi: nei giorni scorsi Paulo Dybala ha fatto pervenire alla Juve la propria idea per il nuovo ingaggio, 15 milioni di euro, mentre il club bianconero ha frenato spostandosi su cifre più contenute, 10 milioni tutto compreso. La sensazione, come raccontiamo da qualche tempo, è che si troverà più o meno a metà strada per firmare l'accordo fino al 2025. Dybala vuole essere il simbolo della squadra in tutto, stipendio compreso, secondo al solo Cristiano Ronaldo, fuori mercato per tutti: 12 milioni circa lo renderebbero proprio il secondo giocatore più pagato della rosa, scavalcando De Ligt e tutti coloro che in questi mesi lo hanno raggiunto a 7.5 milioni a stagione. Ballano 5 milioni quindi, una differenza dovuta anche all'emergenza covid e alla conseguente crisi economica: pagando 12 milioni netti, la Juve ne metterebbe a bilancio poco più di 23 lordi.



QUANTO INCIDE - Di certa, però, c'è la volontà. Delle parti, ma soprattutto della Juventus che ha capito che sarà Paulo Dybala il 10, il capitano e l'uomo simbolo del futuro. Del resto, il suo impatto è lì da vedere... Ci sono alcuni dati, spiega Gazzetta, che dimostrano come Dybala sia diventato il migliore della Serie A: il numero 1, in base alla media-voto e alla capacità di incidere sui risultati della sua squadra e dell’intero campionato. Ma non solo. Ormai è cresciuto ed è capace di farsi bastare il tempo che gli viene concesso: Dybala è il giocatore più presente della Juve (44 partite stagionali, una in più di Bonucci e Ronaldo), ma se si contano i minuti realmente passati in campo è solo nono a causa delle 20 sostituzioni ricevute e delle 12 effettuate. Dybala ha giocato complessivamente quasi 1.000 minuti meno di CR7 e appena 500 più di Higuain. E in questi minuti non scompare, incide: otto dei suoi undici gol in campionato sono arrivati sullo 0-0, due sull’1-0 e uno sul 2-1.