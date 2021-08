Ancora un incontro. Il quarto tra le parti.: nessuno si aspettava di firmare in una sola "visita di cortesia", con Antun e Novel che ora si raggiorneranno per capire i margini e le situazioni da affrontare. Il prossimo appuntamento?Come racconta Tuttosport, nell'incontro di ieri non c'è stata la fumata bianca, ma le parti hanno continuato a parlare in un clima disteso e di ottimismo. Dybala sarà il futuro capitano di questa squadra e nessuno l'ha messo in dubbio: voleva essere bandiera, è stato messo al centro del progetto avviato dal ritorno in panchina di Max Allegri. Un'ora e mezza di discussione non avrà portato a un punto d'incontro, ma a ballare stavolta è poco meno di due milioni. Se Paulo vuole partire dai 10 all'anno e aggiungere dei bonus, la Juve è disposta ad arrivare a dieci bonus compresi. C'è la volontà di proseguire nella trattativa: tra quindici giorni, nuovo round, magari decisivo.