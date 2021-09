Si continua a trattare. Anche perché Jorge, l'agente di Paulo, non parte. Come racconta Tuttosport, il procuratore "rimane a Torino a cercare l’accordo per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala". Non ci sono appuntamenti in vista, o almeno non sono stati annunciati: in queste settimane piccoli contatti ci sono sempre stati ma il ciclone Ronaldo ha travolto tutto. In ogni caso, resta l'ottimismo e allo stesso modo c'è una fase di stallo. Il discorso verrà ripreso e l'obiettivo di tutti adesso è trovare un compromesso. Il nodo da sciogliere ora è puramente economico.