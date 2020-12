"A me risulta che abbia già ricevuto una proposta che lo pone tra i primi venti giocatori più pagati in Europa. Stiamo aspettando serenamente una sua risposta, la cosa più importante è che risponda sul campo. Tutti insieme vorremmo diventasse uno dei primi cinque giocatori in Europa, lui ancora non lo è e lo sa". Partiamo da qui, dalle parole - definitive - di Andrea Agnelli su Paulo Dybala. Ma a che punto siamo sul fronte rinnovo? Secondo quanto risulta alla nostra redazione, nelle prossime settimane è atteso in Italia l'agente dell'argentino, Jorge Antun. Con lui, la dirigenza proverà a trovare una quadra, soprattutto a ridurre la distanza tra l'offerta e la richiesta. Ancora ampia.