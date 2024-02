I numeri diparlano da soli, contrastando la narrativa che lo vedeva lontano dalla Juventus durante il mercato estivo. Il talentuoso attaccante serbo ha riconquistato il cuore dei tifosi bianconeri con prestazioni da vero bomber. Questo successo mette la Juventus di fronte a una decisione cruciale: il prolungamento del suo contratto. Attualmente in scadenza a giugno 2026, è urgente avviare trattative per un accordo più lungo.I colloqui per il rinnovo sono già in corso da tempo, ma il percorso verso un accordo non è privo di ostacoli. A luglio 2024, scatterà automaticamente un aumento nel salario di Vlahovic, portando il suo ingaggio tra i 20 e i 25 milioni lordi. La Juventus è motivata a ridiscutere il contratto per distribuire i costi di ammortamento su più anni, alleggerendo il peso sul bilancio del club.Tuttavia, per ora, è il campo a parlare. L'incontro imminente con l'Inter rappresenta un nuovo banco di prova per Vlahovic, che sicuramente sarà l'uomo più seguito dalla difesa avversaria. La sua performance in questo match sarà determinante per la Juventus e per le trattative future sul suo contratto.