Domani dovrebbe partire dalla panchina, ma il futuro di Radu Dragusin dovrebbe essere ancora alla Juventus. Contratto in scadenza a fine stagione e gli occhi di Lipsia e Tottenham su di lui, da parte della società però c'è fiducia massima per prolungare il contratto. Il difensore classe 2002, come riporta Calciomercato.com, è considerato un patrimonio per il futuro e la volontà del club è quella di non farselo sfuggire, soprattutto così a parametro zero.