Classe 2002, ha già esordito in Serie A, Coppa Italia e Champions League. Radu Dragusin è un difensore che, nonostante l'età, ha già convinto la Juventus delle sue qualità, tanto che Pirlo lo ha voluto con sé dall'inizio della stagione. Il suo contratto coi bianconeri è in scadenza a giugno, i discorsi e la trattativa per il rinnovo vanno avanti da diversi mesi senza che si sia ancora arrivati all'annuncio ufficiale. E diverse squadre spingono per prenderlo a parametro zero, in Premier League Newcastle e Crystal Palace e in Bundesliga Lipsia e, soprattutto, Wolfsburg. Lo racconta Calciomercato.com.