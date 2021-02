La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala ha subito una brusca frenata, ormai da tempo. Considerando anche lunghi periodi di stand by dovuti al Covid, le parti ne stanno parlando da quasi un anno ma la situazione ancora non si sblocca. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2022, ma Tuttosport assicura che la volontà di Dybala è quella di rimanere a Torino: La Joya si vede in bianconero ancora per molto tempo e la sua volontà è quella restare alla Juve.