Come racconta il Corriere dello Sport, tutti vogliono De Ligt, l’assalto continua. Il Chelsea resta in pressing mentre, a Manchester, lo United non molla e il City prova la sorpresa. E la Juve? Attende le nuove mosse delle pretendenti, in particolare da Londra, dove i Blues sono attualmente in pole position, dopo essere già entrati in scena nei giorni scorsi con una prima offerta fatta pervenire alla Continassa e non ritenuta soddisfacente dal club bianconero. L’intento di fondo della Signora non cambia ed è rivolto al rinnovo del contratto di Matthijs in scadenza tra due anni. La porta è sempre aperta.