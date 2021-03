Scadenza 2024, ma il rinnovo di Danilo è diventato una priorità. Anche per una sorta di riconoscenza nei confronti del giocatore bianconero, arrivato nell'estate del 2019 dal Manchester City nell'ambito dell'operazione Cancelo. In casa Juve si sta dunque valutando la possibilità di estendere il contratto dell'ex Real, magari di un'altra stagione. Danilo si è dimostrato importante non solo per la sua duttilità, quanto per l'applicazione e il sacrificio in entrambe le fasi. E' migliorato tanto e tutto l'ambiente l'ha notato: dopo le prime diffidenze, anche i tifosi hanno iniziato a suppootarlo. E per il tecnico juventino è diventato di fatto imprescindibile. Lo riporta Tuttosport.