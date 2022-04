Cosa succede sul rinnovo di Juan Cuadrado? La Gazzetta dello Sport in edicola lancia un'ombra sulla situazione. Anche Nedved, nel pre partita, non ha certo fatto luce: "Non ha senso parlare di contratti e futuro, dobbiamo pensare al nostro obiettivo minimo che è il quarto posto, e poi c’è la semifinale di Coppa Italia: dobbiamo restare concentrati". L'asticella è stata infatti spostata ancora in avanti, la sensazione, per il quotidiano, è che dopo aver archiviato Dybala non c'è più la fretta di risolvere le situazioni in bilico. Ad oggi, nessuno dei 4 in scadenza è sicuro al 100% di restare, neppure il colombiano, che in realtà aveva già un accordo sulla parola dalla scorsa stagione.



VALUTAZIONI IN CORSO - Il motivo? La Juventus sta facendo una serie di valutazioni e prima di confermare giocatori non più giovanissimi vuole essere sicura che ne valga la pena. Cuadrado, determinante con il Cagliari, resta dunque a sorpresa ancora in attesa. L'agente ha ottimi rapporti con la Juve e il colombiano ha detto di voler restare. Il contratto in scadenza prevede un’opzione di rinnovo alla stessa cifra per una sola stagione, che il club non sembra però intenzionato a esercitare, perché l’obiettivo della dirigenza bianconera è alleggerire il monte ingaggi. La proposta sarà dunque al ribasso, un biennale con opzione per il terzo a 2.5 milioni di euro. Al momento, tuttavia, non è stata ancora presentata. E Juan aspetta...