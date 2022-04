Come racconta La Gazzetta dello Sport, a Cagliari il "Panita" (così lo chiamano i compagni, che in colombiano è sinonimo di amico) è stato uno dei migliori, "dimostrando di meritarsi un rinnovo che però tarda ad arrivare". Il vice presidente Pavel Nedved sabato nel pre partita ha così liquidato la questione: "Non ha senso parlare di contratti e futuro, dobbiamo pensare al nostro obiettivo minimo che è il quarto posto, e poi c’è la semifinale di Coppa Italia: dobbiamo restare concentrati".