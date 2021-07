Oltre alla situazioni legate a, la Juventus sta lavorando per raggiungere l'accordo per il rinnovo di. Il colombiano, cha ha il contratto in scadenza nel 2022, è ancora in vacanza dopo le fatiche della Copa America con la sua Nazionale.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società bianconera e l’agente del colombiano sono in continuo contatto con l'obiettivo di trovare un accordo per il. La volontà della Juventus è di tenere il colombiano, quella di Cuadrado è di rimanere a Torino. La sensazione è che la firma sul contratto non tarderà ad arrivare.