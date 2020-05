1









Paul Pogba e un futuro tutto da scrivere. Il Manchester United, secondo Sky Sport, ha la possibilità di esercitare il rinnovo automatico fino al 2022. In caso di cessione i Red Devils non sarebbero convinti di contropartite tecniche e vorrebbero solo un'offerta cash. Trattativa in salita per la Juventus, che da tempo lavora per un ritorno del centrocampista a Torino. I bianconeri puntano sulla volontà del giocatore, al quale non dispiacerebbe tornare in bianconero. Paratici vorrebbe convincere lo United ad abbassare le pretese per Pogba, e provare a inserire almeno un giocatore in cambio (Douglas Costa e Ramsey i nomi più caldi).