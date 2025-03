Rinnovo con il Barcellona o ritiro? Szczesny ha deciso il proprio futuro

Getty Images

è sempre più trascinatore del Barcellona ed elemento molto importante nella stagione dei blaugrana, che sono ancora in corso per il triplete. Dopo essere rimasto in panchina nelle prime settimane, l'ex portiere dellaha sfruttato le chance che Flick gli ha concesso conquistando il posto da titolare.Il polacco è arrivato al Barcellona a stagione già iniziata, quando aveva già annunciato il ritiro dal calcio dopo l'addio alla Juventus. La chiamata del club catalano, a sorpresa per l'infortunio di Ter Stegen, ha però cambiato tuttoche scade quindi a giugno. Ma adesso c'è la possibilità che il polacco decida di proseguire la sua esperienza posticipando il ritiro.

Szczesny verso il rinnovo con il Barcellona

Proprio del futuro di Szczesny ha parlato l'agente Joshua Barnett, ai microfoni di "Jijantes. "Troveremo facilmente un accordo per il rinnovo. Tek è felice al Barcellona e il Barcellona è contento di lui per cui sarà semplice". Insomma, non dovrebbero esserci problemi quindi per il nuovo accordo tra il portiere e il Barcellona. Una decisione che è conseguenza di quanto mostrato sul campo dal polacco, ancora all'altezza dei migliori palcoscenici.