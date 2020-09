14









Tanti, troppi soldi da recuperare. La Juve ha ufficializzato un indebitamento finanziario sceso sì sotto i 400 milioni, ma comunque fisso su una cifra troppo importante per essere ignorata: 385 milioni è la cifra del buco nel bilancio, 71 solo dall'ultima stagione regolare. Andrea Agnelli non ci girerà attorno: ha bisogno di una plusvalenza, e i 18 milioni di costo residuo di Higuain che svaniscono così non aiutano certo a rientrare in una situazione che sembra drammatica. Con il mercato aperto, secondo Calciomercato.com, nessuno è intoccabile: ancor meno un asset appetibile come Paulo Dybala.



QUEI PROBLEMI... - Per CM, tutti gli indizi portano al numero dieci. Anche e soprattutto a causa alla situazione di stallo sul fronte rinnovo: Paulo ha chiesto alla Juve un contratto da 20 milioni a stagione più il ruolo di leader totale della squadra. Impossibile accontentarlo, difficile che si raggiunga un accordo nelle prossime settimane. Con il contratto in scadenza nel 2022, l'opzione cessione - "immediata - non resta da escludere: "Alla luce delle necessitò di bilancio, del mercato che sta portando avanti la coppia Paratici-Cherubini (la priorità è un centravanti da affiancare a Ronaldo) e delle difficoltà per il rinnovo del numero 10, se arrivasse un’offerta importante per la Joya, alla Continassa potrebbero davvero prenderla in considerazione".