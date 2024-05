Federicoha un anno in più di contratto con la Juventus, con scadenza nel 2025, e c'è fiducia nell'estensione del suo rapporto con il club. Tuttavia, i negoziati con l'agentenon sono ancora stati avviati. Senza un accordo, c'è il rischio che Chiesa possa essere messo sul mercato, una situazione che la Juventus non può permettersi, evitando di perderlo a parametro zero. Si prospettano quindi delicate trattative che potrebbero determinare il futuro del talentuoso giocatore nel panorama calcistico. Staremo dunque a vedere cosa accadrà nel futuro prossimo.