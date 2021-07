Ufficialmente è un giocatore svincolato, ma per il rinnovo diè solo questione di tempo. Il capitano della Juventus si sta godendo le vacanze insieme all'amico e compagno Leonardo Bonucci dopo l'Europeo vinto insieme, il loro rientro - insieme a quelli di Chiesa e Bernardeschi - è previsto per i primi d'agosto e in quei giorni arriverà anche la firma sul rinnovo. Chiellini e la Juve continueranno il loro rapporto per un'altra stagione, portando la scadenza a giugno 2022.