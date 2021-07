Dopo l'Europeo, dopo le vacanze, ecco il nuovo contratto. Giorgiosi prepara per trovare un accordo sul futuro con la Juventus, perché il contratto scaduto il 30 giugno non è ancora stato rinnovato. Ecco, a vacanze finite, è pronto per l'incontro. Negli ultimi tempi l'agente del difensore e capitano bianconero, Davide Lippi, non ha nascosto un certo malcontento per non essere stato ancora contattato dalla dirigenza della Juventus per parlare del rinnovo di Chiellini. Allegri ha chiesto di averlo ancora con sé e la società è tranquilla.Come riporta Calciomercato.com, lui stesso, il suo procuratore e la dirigenza juventina si incontreranno per parlare del prolungamento di contrattoprobabile, però, che la Juve gli offra un altro anno di contratto, con la promessa di darsi appuntamento all'estate 2022 e valutare, insieme, se andare ancora avanti insieme o meno.