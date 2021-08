Chiesa, Bernardeschi, Bonucci e Chiellini domani si uniranno al gruppo di Max Allegri per preparare la nuova stagione. Se i primi tre sono sotto contratto con la Juventus, il capitano della Nazionale e dei bianconeri è invece, aveva detto il presidente Agnelli nel corso della conferenza di presentazione di Max Allegri. Il capitano è quindi pronto a proseguire la sua carriera in maglia bianconera, per l'ufficialità si attendeva soltanto il ritorno dalle vacanze.- La conferma dell’accordo era arrivata giovedì dallo stesso Chiellini, che si ripresenterà a Torino con la stessa fame di sempre:Dopo aver vinto l’Europeo, Chiellini potrebbe concludere la sua carriera con il Mondiale in Qatar nel 2022, proseguendo quindi con la sua storia con la Vecchia Signora per altre due stagioni.