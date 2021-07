l'ha annunciato: lunedì sarà a Torino per iniziare una nuova stagione con la maglia della Juventus. Il difensore e capitano bianconero ha annunciato così anche il rinnovo del contratto, scaduto il 30 giugno scorso prima di un Europeo da protagonista vinto con la fascia al braccio. Ora Chiellini volta pagina, le vacanze stanno per finire e la testa è concentrata sulla Juve: secondo Calciomercato.com il giocatore nei prossimi giorni firmerà un contratto di una stagione con - e questa è la novità - opzione per la successiva.