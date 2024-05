Andrea Cambiaso rinnova fino al 2029



Daniele Rugani: le ultime sul rinnovo

La Juventus continua a rafforzare la propriae a consolidare ilcon importanti. Oggi, due tasselli fondamentali della squadra bianconera,, metteranno la firma sui loro nuovi accordi.Andrea, che ha dimostrato grande crescita e affidabilità,. L'accordo sarà valido fino a giugno 2029 e prevederà un significativo aumento di stipendio. Questo rinnovo testimonia la fiducia del club nelle potenzialità die la volontà di costruire una squadra competitiva e duratura. Con le sue prestazioni solide e il suo contributo sia in fase difensiva che offensiva, Cambiaso si è guadagnato un posto di rilievo nella squadra di MassimilianoAnchefirmerà oggi il suo nuovo contratto con la Juventus. Il nuovo accordo sarà valido fino a2026, con un'opzione per estenderlo fino a giugno. Rugani ha accettato di ridurre il suo stipendio, dimostrando un forte attaccamento alla maglia bianconera e la volontà di contribuire al progetto del club. Questa mossa permette alla Juventus di mantenere un difensore di esperienza e affidabilità, garantendo stabilità al reparto arretrato.